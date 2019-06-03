شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة في حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- ارشيفية نشر قبل 1 ساعة - 4:20 مساءً, 3 يونيو 2019 م المناطق - واس لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب آخرون ، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بمركبة حكومية في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية كابول .

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار ، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

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