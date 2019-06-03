عبد الرحمن بن مساعد: موقف قطر من قمتي مكة يدل على فقدانها السيادة

اعتبر رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق عبد الرحمن بن مساعد، أن ما ورد من قطر حول قمم مكة يظهر فقدان الدوحة للسيادة.

وغرد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق عبد الرحمن بن مساعد على تويتر معلقا "حضروا بضغط أمريكي وأقروا البيانات ووافقوا عليها بضغط هيبة الحضور والمكان".

وتابع في تغريدته "وحين عاد وفدهم تحفظوا بضغط تركي إيراني.. إنها السيادة يا سادة".

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وسجلت قطر موقفاً مخزياً جديداً في سجلها الأسود الطويل، بعد 3 أيام كاملة على القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، اللتين عقدتا في مكة مساء الخميس 30 مايو/أيار الماضي، إذ أعلنت الدوحة تحفظها على بياني القمتين، رغم عدم إبدائها أي معارضة آنذاك.

موقف الدوحة جاء بالتزامن مع ذكرى مرور عامين على مقاطعة قطر، التي بدأت في 5 يونيو/حزيران عام 2017، بإعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، مقاطعتها لقطر؛ لإصرارها على دعم الإرهاب، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكعادتها في تبديل المواقف وتزييف الحقائق، وإدمان الأكاذيب، أرجع محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية نظام "الحمدين" تحفظ قطر على بياني القمتين، بعد 3 أيام كاملة، بأنها كانت تدرس تلك البيانات، زاعمة أنهما أعدا دون استشارة الدول المشاركة.

كما اعترفت صراحة وبوضوح بانتهاجها سياسة مناهضة للسياسة العربية والخليجية، مشيرة إلى أن تحفظها أيضا يعود إلى أن البيانين تضمنا بنودا لا تتفق مع السياسة الخارجية لدولة قطر، في إشارة إلى إدانتهما الجرائم الإيرانية وتدخلها في شؤون المنطقة.