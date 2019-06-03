عمدة طهران السابق متهم بالقتل العمد.. ومطالبات بإعدامه

وجه الادعاء العام الإيراني 3 اتهامات بينها القتل العمد لعمدة طهران السابق محمد علي نجفي، على خلفية قتل زوجته الثانية ميترا استاد رميا بالرصاص داخل منزلها في أحد أحياء العاصمة.

واتهم مدعي عام طهران علي القاصي مهر، الإثنين، نجفي (65 عاما) بحمل سلاح ناري غير مرخص، فضلا عن التسبب عمدا في اعتداء بدني أفضى إلى إصابة بجثمان زوجته القتيلة التي تصغره سنا بنحو 30 عاما.



وأوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه رسمية) أن الملف القضائي لعمدة طهران السابق جرى إرساله إلى محكمة الجنايات للبت في الاتهامات الموجهة له، حيث تطالب عائلة ميترا استاد بإعدامه شنقا.

وأوضح مسعود استاد شقيق الزوجة الثانية لعمدة طهران السابق أن أخته القتيلة كانت تعتزم التحدث لمنصة "انصاف نيوز" الإخبارية المحلية قبل أيام من مقتلها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء الجريمة هي محاولتها تسريب معلومات تمس أسرارا يخفيها محمد علي نجفي.

ويتهم محمد علي نجفي بقتل زوجته الثانية ميترا استاد (35 عاما) داخل برج سكني شاهق في نطاق حي سعادت آباد الواقع شمال طهران، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أمطر جسدها بعدة رصاصات أردتها قتيلة.

وبعد ساعات من التخفي، ظهر عمدة طهران السابق معترفا بارتكاب الجريمة ببرود أعصاب عبر شاشة التلفزيون الإيراني الرسمي، حيث تولت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة طهران التحقيق معه وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

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وبدأت القضية تأخذ أبعادا أخرى أكثر إثارة بعد أن اتهم نجفي لدى بدء التحقيق معه زوجته القتيلة بتسجيل محادثات هاتفية له بالتعاون مع أجهزة أمنية إيرانية، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا الأمر.

ونقلت صحيفة إيران اليومية (رسمية) عن والدة القتيلة ميترا استاد زوجة نجفي أحد مستشاري رئيس البلاد حسن روحاني، أنها لن تتخلى عن دم ابنتها وأيضا توقيع أقصى العقوبة بحق عمدة طهران المستقيل من منصبه العام الماضي بسبب ضغوط من متشددين حينها.

ويبدو أن تصريحات والدة القتيلة (لم يفصح عن هويتها) جاءت بعد توارد أحاديث في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي حول سعي سلطات طهران التعتيم على هذه القضية، خشية تسليط الضوء على أحد رموز النخب الإيرانية المقربة من رأس السلطة في البلاد.





واعتبر مدعي عام طهران القاصي مهر أن القضية تندرج تحت إطار "جريمة قتل عائلية" تحدث مرارا على مدار العام، مطالبا بعدم تداخل ما وصفها بـ "آراء غبر خبيرة"، حسب تعبيره.

وحذر الادعاء العام الإيراني من تداول معلومات أو أخبار تتعلق بهذه القضية سوى من خلال الجهات الرسمية والقنوات القانونية، في حين لمح محمود صادقي (برلماني إيراني) إلى أن الواقعة برمتها تنطوي على غموض وريبة.

وغرد صادقي نائب طهران المصنف كإصلاحي عبر موقع تويتر أن هناك حالة من التعجل المشكوك بها حيال استكمال إجراءات قضية القتل المتهم بها محمد علي نجفي، داعيا رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى التدخل حيال هذا الأمر.