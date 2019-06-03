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أربعة قتلى في تفجير استهدف حافلة حكومية في كابول

قتل أربعة أشخاص على الأقل الاثنين جرّاء انفجار قنبلة لدى مرور حافلة تحمل موظفين حكوميين في كابول، وفق ما قال مسؤول، غداة سلسلة هجمات في العاصمة استهدف أحدها حافلة كذلك.

وكانت الحافلة تقل عمالاً بعد مغادرتهم وكالة رقابة حكومية قبيل عطلة عيد الفطر عندما انفجرت القنبلة.

وقال المتحدث باسم "لجنة الإصلاح الإداري المستقل والخدمة المدنية" فريد أحمد لوكالة فرانس برس إن القنبلة كانت مخبّأة في درّاجة هوائية على جانب الطريق.

وقال أحمد "خسرنا للأسف أربعة زملاء وأصيب تسعة بجروح".

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 10 بجروح مشيرا إلى أنهم جميعًا من المدنيين.

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ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح إثر سلسلة تفجيرات في كابول استهدفت مدنيين وطال أحدها حافلة جامعية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرات الأحد.

وكثيرا ما تستهدف هجمات تتم خلال ساعة الذروة في كابول حافلات تقل موظفين حكوميين.

وتأسست "لجنة الإصلاح الإداري المستقل والخدمة المدنية" عام 2002 بهدف الإشراف على قطاع الخدمة المدنية الأفغاني حيث يتفشى الفساد.