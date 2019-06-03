ترامب يدعو لحرب ضد AT&T و CNN

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مقاطعة شركة “أيه تي أند تي” للاتصالات لإحداث “تغييرات كبيرة” في شبكة “سي إن إن” التي انتقد تغطيتها تزامنًا مع بدء زيارته إلى بريطانيا.

وقال في تغريدة “أعتقد أنه إذا توقف الناس عن استخدام (أيه تي اند تي) أو الاشتراك فيها، فسيجبرون على إدخال تغييرات كبيرة في (سي إن إن) التي تشير التصنيفات إلى أنها تموت أصلاً”.

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وأضاف أن “الأمر غير منصف لدرجة كبيرة بوجود أخبار كاذبة سيئة لهذه الدرجة. لماذا لم يتحركوا. عندما يشاهد العالم +سي إن إن+، يكوّن تصوراً كاذبًا عن الولايات المتحدة. أمر مؤسف”.

ولطالما انتقد ترامب “سي إن إن” التي استحوذت عليها “أيه تي اند تي” في وقت سابق هذا العام في إطار عملية دمج مع “تايم وارنر”.

واشتكى ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا من أنه شاهد “سي إن إن” “لمدة قصيرة” كمصدر رئيسي لأخبار الولايات المتحدة لكنه سرعان ما توقف عن مشاهدتها.

وقال “كل (الأخبار) سلبية وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة. أمر سيء جداً بالنسبة للولايات المتحدة. تراجع كبير في التصنيفات. لما لا يفعل مالك +أيه تي أند تي+ شيئًا” حيال ذلك؟