قبل استطلاع الهلال.. «الافتاء» تحذر المواطنين من الشائعات

اليوم الجديد

حذّرت دار الافتاء، من تضارب الأقوال المنتشرة حاليًا بشأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الدار عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

ومن المقرر أن تستطلع الدار هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الاثنين، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.