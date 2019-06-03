هانت دان هجوم قوى الأمن السودانية على المتظاهرين: نحمل المجلس العسكري المسؤولية

دان وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "هجوم ​قوى الأمن​ السودانية على المتظاهرين"، معتبراً أن "الهجوم على المتظاهرين في ​الخرطوم​ خطوة مشينة ونحمل ​المجلس العسكري​ المسؤولية ولن يؤدي إلا إلى المزيد من ​العنف​".

وقتل 9 متظاهرين، خلال محاولة القوات السودانية فض اعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاعتصام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع المدن السودانية، وذلك بعد بدء قوات الجيش السوداني في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقل التجمع في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.