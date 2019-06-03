بو صعب: انجزنا المراسيم التطبيقية لوزارة الدفاع ونعمل على تسليح القوات البحرية والجوية للجيش

أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في مؤتمر صحافي لوزراء "تكتل لبنان القوي" ان انجزنا المراسيم التطبيقية للغرفة العسكرية و​المجلس التأديبي​ كاشفا عن البدء بمشاريع ليدخل الجيش على كل قرية ومدرسة وجامعة ونعمل على اقامة مشاريع مع البلديات لانشاء ساحات باسم ​الجيش اللبناني​ نعرض فيها اعتدة قديمة العهد، لتشكل هذه الساحات، مساحات لنشاطات احتفالية في البلدات بمناسبة عيد الجيش، وسيكون هناك يوم للجيش اللبناني في كل عام يعرض فيه الجيش نشاطاته العسكرية والرياضية، ضمن مهرجان ​جونية​، ليختتم هذا النهار بحفل موسيقي للمناسبة، فضلا عن اطلاق مشروع مشي مع الجيش، طوال العام.

وكشف بو صعب انه حضر مؤتمرين للدفاع ويتوجه الى موسكو وبناء على ما حصل في مؤتمر روما هناك نيّة لمساعدتنا في تسليح الجيش ولا سيما القوات البحرية والقوات الجوية ضمن خطة ضبط الحدود التي تحتاج الى عدة اجراءات، ربما تكون من خلال فتح بعض المعابر الشرعية، مضيفا ان أنجزنا المراسيم التطبيقية للغرفة العسكرية والمجلس التأديبي والمفتشية العامة والمديرية العامة للإدارة ومؤسسة الجيش والمجلس العسكري وهذه عملية اصلاحية كبيرة داخل وزارة الدفاع، وصار الملف جاهزا واخذنا بشأنه رأي لجنة الاستشارات والتشريع لنقوم بعرضه على الحكومة، بعد اعادته الينا.