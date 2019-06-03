رابطة التعليم الأساسي دعت المعلمين لمواكبة جلسات إقرار الموازنة

هنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، "الزملاء المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واللبنانيين عموما بعيد الفطر"، آملة "أن يكون عيد الاستقرار السياسي، فيؤكد اللبنانيون حرصهم على وطنهم وحمايته من الأخطار المحدقة به، وتمسكهم بالعيش المشترك".
وتمنت "أن يعيده الله على وطننا لبنان بالأمن والأمان وأن يكون العام المقبل عام النهوض بالمدرسة الرسمية وعام النضال لتحقيق كامل حقوق الفئات المختلفة للمعلمين".
ودعت "كل الفئات إلى تشابك الأيدي والتكاتف والاستعداد لمواكبة جلسات المجلس النيابي المقبلة لإقرار موازنة لا تمس الحقوق والمكتسبات، وتحافظ على كامل التقديمات الاجتماعية".
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