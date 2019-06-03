رابطة التعليم الأساسي دعت المعلمين لمواكبة جلسات إقرار الموازنة

هنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​، في بيان، "الزملاء المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واللبنانيين عموما ب​عيد الفطر​"، آملة "أن يكون عيد الاستقرار السياسي، فيؤكد ​اللبنانيون​ حرصهم على وطنهم وحمايته من الأخطار المحدقة به، وتمسكهم بالعيش المشترك".

وتمنت "أن يعيده الله على وطننا لبنان ب​الأمن​ والأمان وأن يكون العام المقبل عام النهوض بالمدرسة الرسمية وعام النضال لتحقيق كامل حقوق الفئات المختلفة للمعلمين".

ودعت "كل الفئات إلى تشابك الأيدي والتكاتف والاستعداد لمواكبة جلسات ​المجلس النيابي​ المقبلة لإقرار موازنة لا تمس الحقوق والمكتسبات، وتحافظ على كامل التقديمات الاجتماعية".