جعجع :وزارة العمل لا تضيِّق على العامل الأجنبي بل تسعى لرفع التضييق عن العامل اللبناني

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​وزارة العمل​ لا تضيِّق على العامل الأجنبي في ما يسمح به القانون، بل تسعى إلى رفع التضييق عن العامل اللبناني".

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