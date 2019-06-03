عبد الرحيم مراد: هل الرئاسة تعتبر نفسها مستهدفة؟

لفت عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​عبد الرحيم مراد​ في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم" إلى أنه "اصدر اللقاء التشاوري اكثر من بيان فيما يتعلق بـ "العصفورية" القائمة حاليا، وقد ابدينا رأينا في كل ما يجري على الساحة اللبنانية، اذ ليس من الضرورة ان نكرر نفس المواقف بشكل يومي. مشددا على ان المسؤولية تقع على الجميع، في اطار ما هو حاصل اليوم".

وردا على سؤال حول الاعتداء على مقام ​رئاسة الحكومة​ من خلال كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن استرجاع الحقوق، سأل مراد: هل الرئاسة تعتبر نفسها مستهدفة؟ حتى الآن لم يصدر عنها اي موقف وإذا كانت مستهدفة كان يفترض بها ان تتكلّم وتوضح، الا ان رئاسة الحكومة صامتة باستهداف او بغير استهداف".

اعتبر مراد، ان "معظم ما هو حاصل من سجالات ومواقف من هنا وهناك، هو من اجل التغطية على المأساة على المستوى المعيشي من انقطاع كهرباء، والنفط الذي كان يفترض ان يستخرج، و​النفايات​ المنتشرة في الشوارع، و​الدين العام​ المستشري، ​الفساد​ العظيم".