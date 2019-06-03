القاضي الخوري تقدم بطعن امام محكمة التمييز العسكرية بالحكم الصادر بحق الحاج وغبش

تقدم مفوض الحكومة لدى محكمه التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بـ"طعن امام محكمه التمييز العسكريه بالحكم الصادر بحق المقدم ​سوزان الحاج​ وايلي غبش على ان تتم اعاده المحاكمه واعتبار الحكم الصادر كانه لم يكن"، مطالباً بادانة المقدم الحاج وبطلان الاسباب التخفيفية للمتهم غبش. وبالتالي وضعت محكمه التمييز يدها على الدعوى وتم ذلك بالتنسيق مع النائب العام التمييزي بالوكاله القاضي عماد قبلان. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس قد أحال ظهر اليوم الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم سوزان الحاج، حيث سينكب على دراسة الملف تمهيدا لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.

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