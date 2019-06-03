قائد الجيش بحث مع قائد قوات "اليونيفيل" الأوضاع على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما استقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية سكوت هاويل وتمّ التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي. كذلك استقبل قائد الجيش مدير التطويع والتدريب في ​الجيش البريطاني​ اللواء بول نانسون يرافقه الملحق العسكري البريطاني في لبنان أليكس هلتون وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

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