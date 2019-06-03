أفيوني: هذا وقت التضامن والعمل وإستعادة الثقة

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني في تصريح له على احد مواقع ا لتواصل الإجتماعي "اننا نمر في ظروف استثنائية ونخوض معركة مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية وهذه أولوية الشعب وأولوية ​الحكومة​. لا يمكن أن نربح هذه المعركة اذا لم نتحد ونتعاون لتنفيذ الخطط التي اتفقنا عليها و لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الضروري. هذا وقت التضامن والعمل ووقت استعادة الثقة".

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