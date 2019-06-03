أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة بان "الساعة 19.00 من تاريخ 31/5/2019، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع، إلى داخل مستودع في بلدة عين المير – جزين، وسرق من داخله أدوات كهربائية وكمية من المشروبات، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة الفورية، تمكنت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي،وخلال أقل من ساعتين على حصول السرقة، من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه في بلدة ​صفاريه​، ويدعى أ. ع. من مواليد عام 1978، فلسطيني الجنسية وضبطت المسروقات في داخل سيارته نوع ب. أم وكما تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم السرقة وسلّم الموقوف إلى مخفر صفاريه، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف لص بعد أقل من ساعتين على سرقته مستودعا ببلدة عين المير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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