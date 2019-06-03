الحريري هنأ بعيد الفطر واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

توجه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في بيان، بالتهاني الى اللبنانيين عموما والعرب والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول ​عيد الفطر​، سائلا الله "أن يعيده عليهم وقد تحققت أمانيهم بالتقدم والاستقرار والامان".

واعتذر الحريري عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان.