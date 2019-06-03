الحريري هنأ بعيد الفطر واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في بيان، بالتهاني الى اللبنانيين عموما والعرب والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الفطر، سائلا الله "أن يعيده عليهم وقد تحققت أمانيهم بالتقدم والاستقرار والامان".
واعتذر الحريري عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان.
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