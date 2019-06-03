بطيش: الحملة مستمرة لاقفال المحال المخالفة لحماية اليد العاملة المحلية

اعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش في سياق حديثه عن انجازات وزارته بعد مرور 100 يوم على بدء العمل عن اكتشاف عدة مخالفات بملف مولدات الكهرباء واحيل القسم الاكبر منها للقضاء، مشددا على ان الحملات مستمرة.
واضاف: "في مجال حماية اليد العاملة باشرنا بالتنسيق مع الاجهزة باقفال عدد من المحال المخالفة والحملة مستمرة ونتطلع للتعاون مع الوزارات المعنية"، مشيرا فيما يخص حماية الملكية الفكرية انه تم مؤخرا البدء باعتماد المكننة لارشفة حوالي 3 مليون 600 الف ورقة مستندات متراكمة منذ العام 2003.
وقال بطيش: "في قطاع التأمين اعددنا درسة مفصلة حول الضمان الالزامي يضمن الاضرار المادية، اما بالنسبة لحماية الانتاج الوطني توافقنا مع وزارة الصناعة على فرض رسم نوعي على 20 منتج مستورد يغرقون السوق وقد اقرها مؤخرا مجلس الوزراء، بالاضافة الى رسم مقطوع 2 بالمية على المستوردات ما عدا السيارات الصديقة للبيئة والادوية وبعض السلع الاخرى.
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