بطيش: الحملة مستمرة لاقفال المحال المخالفة لحماية اليد العاملة المحلية

اعلن وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في سياق حديثه عن انجازات وزارته بعد مرور 100 يوم على بدء العمل عن اكتشاف عدة مخالفات بملف ​مولدات الكهرباء​ واحيل القسم الاكبر منها للقضاء، مشددا على ان الحملات مستمرة.

واضاف: "في مجال حماية اليد العاملة باشرنا بالتنسيق مع الاجهزة باقفال عدد من المحال المخالفة والحملة مستمرة ونتطلع للتعاون مع الوزارات المعنية"، مشيرا فيما يخص حماية ​الملكية الفكرية​ انه تم مؤخرا البدء باعتماد المكننة لارشفة حوالي 3 مليون 600 الف ورقة مستندات متراكمة منذ العام 2003.

وقال بطيش: "في ​قطاع التأمين​ اعددنا درسة مفصلة حول ​الضمان​ الالزامي يضمن الاضرار المادية، اما بالنسبة لحماية الانتاج الوطني توافقنا مع وزارة الصناعة على فرض رسم نوعي على 20 منتج مستورد يغرقون السوق وقد اقرها مؤخرا ​مجلس الوزراء​، بالاضافة الى رسم مقطوع 2 بالمية على المستوردات ما عدا السيارات الصديقة للبيئة والادوية وبعض السلع الاخرى.