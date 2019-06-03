معلمو التعليم الأساسي: لمزيد من التضامن والعمل لأجل حقوقنا ووطننا وشعبنا

هنأت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان المعلمين واللبنانيين بحلول عيد الفطر، آملة "أن يكون عيد الإستقرار السياسي ، عيد يؤكد فيها اللبنانيون حرصهم على وطنهم وحمايته من الأخطار المحدقة به ، وتمسكهم بالعيش المشترك"، متمنيةً "أن يعيده الله على وطننا لبنان بالأمن والأمان وأن يكون العام المقبل عام النهوض بالمدرسة الرسمية وعام النضال لتحقيق كامل حقوق الفئات المختلفة للمعلمين".
وفي بيان لها، دعت الهيئة كافة الفئات إلى "تشابك الأيادي والتكاتف والإستعداد لمواكبة جلسات المجلس النيابي المقبلة لإقرار موازنة لا تمس الحقوق والمكتسبات وتحافظ على كامل التقديمات الإجتماعية والى مزيد من التضامن والعمل الإيجابي من أجل حقوقنا ووطننا وشعبنا".
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