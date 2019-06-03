اكد مدير ​مستشفى جزين الحكومي​ الدكتور شربل مسعد، بعد الاجتماع الذي عقد مع وزير الصحة ​جميل جبق​ بحضور مجلس ادارة المستشفى وممثلين عن الموظفين والممرضين ومسؤول اللجنة الطبية، استجابة وزير الصحة مشكورا بحل كل طلباتنا وخاصة مع ​الضمان الاجتماعي​ والغرف المحولة الى سجن ايام المدير السابق، فقمنا بفسخ العقد واعادتها الى غرف عادية لاننا بحاجة الى غرف. ووعدنا بإعطائنا هبة تشغيلية بقيمة 300 مليون ليرة في غضون اسابيع ستساعد في سد العجز عن الاشهر السابقة لمعاشات الموظفين ايام الادارة السابقة. ووعد بتجهيز المستشفى بأحدث المعدات من قبل ​وزارة الصحة​، وقد تقدمنا بطلب للمعدات المطلوبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى جزين بعد لقائه جبق: وزير الصحة استجاب لكل طلباتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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