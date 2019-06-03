ريفي: إعتداءات إسرائيل على الأقصى إعلان نيات عدائية تجاه العالمين العربي والإسلامي

اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "‏الإعتداء الإسرائيلي المستمر على الأقصى الشريف يشكل أكثر من مجرد إستفزاز، إنه إعلان نيات عدائية تجاه العالمين العربي والإسلامي تمهيدا لنسف ما تبقى من أمل بتسوية عادلة وشاملة وكل التضامن مع أهلنا الفلسطينيين دفاعا عن ​القدس​ والأقصى والمقدسات الإسلامية و​المسيحية​".

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