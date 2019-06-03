كيدانيان: الامور سالكة في موضوع الترويج السياحي

لفت وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ في مؤتمر صحفي لوزراء تكتل "​لبنان​ القوي"إلى أنه "خلال المئة اليوم من التوزير قدمنا خطة لمجلس الوزراء واخذنا موافقة لتنظيم مؤتمر "vist lebanon" وسافرنا في شهر آذار إلى ​موسكو​ وتم الاتفاق على آلية عمل في ​روسيا​ وكان من المفترض أن نسافر إلى ​الصين​ في شهر أيار ولكن ​الموازنة​ منعتنا من ذلك ولكن سنسافر في آب وسنلتقي مع القيمين على ​وزارة الثقافة​ المهتمة بموضوع السياحة في الصين"، مؤكداً ان "الامور سالكة في موضوع الترويج السياحي ومسودة انشاء هيئة تنشيط السياحة باتت جاهزة وتم مناشقتها خلال اجتماع الاسبوع الماضي مع رؤساء النقابات السياحية".

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