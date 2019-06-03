ترمب على السجادة الحمراء في باكينغهام

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نصر المجالي: استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في قصر باكينغهام في وسط لندن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا حيث بدآ اليوم الاثنين زيارة رسمية لثلاثة أيام. ووصل ترمب وميلانيا إلى القصر الملكي على متن المروحية العسكرية الرئاسية الشهيرة (Marine One) التي حطّت في الحديقة الخفية للقصر الملكي. حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف من حديقة غرين بارك القريبة من القصر ومن برج لندن البعيد تقريبا. ورحب الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا بالرئيس الأميركي وزوجته، اللذين سارا على السجادة الحمراء للقاء الملكة إليزابيث وأركان العائلة المكية. Advertisements وتناول الرئيس الأميركي وزوجته الغداء مع الملكة بحضور الأمير تشارلز والأمير هاري، حيث سيحضر حفل عشاء رسميا في المساء في قصر باكينغهام. وتأتي زيارة ترمب، التي ستستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث، قبل أن يشاركها والمحاربين القدماء في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية بمدينة بورتسموث بجنوب إنكلترا، كما سيزور أيرلندا. ومن المقرر أن يحضر ترمب أيضا الاحتفال بالمناسبة ذاتها في فرنسا يوم الخميس المقبل.

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