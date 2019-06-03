ترامب يصل المملكة المتحدة وينتقد عمدة لندن قبل هبوط طائرته

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة صباح اليوم الإثنين في زيارة تثير جدلا واسعا، وتستمر ثلاثة أيام. وقبل هبوط طائرته بلحظات، انتقد ترامب عمدة لندن صادق خان، الذي سبق أن انتقده في الماضي.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية "أير فورس وان" في مطار ستانستد شمال شرقي لندن، في تمام التاسعة بحسب التوقيت الصيفي البريطاني.

ويلتقي ترامب في زيارته أعضاء من العائلة الملكية، ومن المتوقع أن يناقش قضايا التغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقبل هبوط الطائرة الرئاسية، غرد ترامب على تويتر قائلا إن مستر خان -الذي قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة "لن تبسط السجادة الحمراء" لترامب- كان "فاشلا متحجر المشاعر"، لكن الرئيس أضاف أنه لا يزال يتطلع إلى زيارته.

© BBC

وتنطلق مظاهرات مخطط لها أثناء الزيارة في أنحاء المملكة المتحدة، بينها لندن ومانشستر وبلفاست وبرمنغهام.

ورغم حديث ترامب عن إعجابه بالسيدة ماي، فمن المتوقع أن تظهر اختلافات في الرأي أثناء محادثاتهما التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء.

وستثير رئيسة الوزراء قضية تغير المناخ، بعد تصريح متحدث باسم الحكومة مرة أخرى اليوم الإثنين أن المملكة المتحدة "أُحبطت جراء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس في 2017".

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان قضية هواوي، والتي وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء لدواع أمنية، بينما قد تسمح المملكة المتحدة للشركة الصينية بتزويد شبكتها الخاصة بالجيل الخامس من الإنترنت بمكونات "غير أساسية".

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وقبل الزيارة، قال الرئيس ترامب لصحيفة الصن إنه يدعم بوريس جونسون من حزب المحافظين في سباقه لقيادة الحزب، ومن ثم في أن يكون رئيس الوزراء البريطاني القادم.

كما قال ترامب لصحيفة الصنداي تايمز إن زعيم حزب "بريكست" نايجل فاراج - المعارض اللدود لتيريزا ماي- ينبغي أن يشارك في مفاوضات الحكومة بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وسيقوم ترامب، الإثنين، بجولة في كنيسة وستمنستر، كما سيلتقي الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في حفل شاي في المقر الملكي بلندن، كلارنس هاوس.

وفي المساء، تقيم الملكة مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام للرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وسيكون برفقة الملكة كل من دوق ودوقة كامبريدج. ولن تحضر اللقاء دوقة ساسكس، ميغان ماركل، والتي وضعت مؤخرا وليدها آركي، قبل أقل من شهر.

وتعرف ميغان - التي كانت ممثلة أمريكية سابقة قبل زواجها من الأمير هاري - بانتقادها الشديد لترامب.

وقد أنكر ترامب يوم الأحد نعته الدوقة ميغان بـ "البغيضة،" رغم انتشار تسجيل لاستخدامه تلك الكلمة. وقال ترامب إن مواقع الأخبار المزيفة هي التي تنقل مثل هذا الكلام.