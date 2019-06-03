الدولار يتراجع في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر، قرشين إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك التجاري الدولي، إلى 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

وخفض بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان سعر الدولار قرشين إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار، 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.74 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.