بالصور.. إزالة التعديات والإشغالات في أسوان استعدادًا لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شدد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات بجميع المراكز والمدن لإعادة الانضباط للشارع الأسواني، والقضاء على الازدحام والاختناقات المرورية خلال أيام عيد الفطر المبارك

وقال العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه، بالتنسيق مع شرطة المرافق، تم تنظيم حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بوسط مدينة أسوان شملت شوارع أبطال التحرير والحدادين والمطار والكاثوليك، بالإضافة إلى شارع كسر الحجر في المنطقة الواقعة أمام إدارة مرور أسوان.

وأضاف "رضا" أن ذلك جاء بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله، بجانب رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات ومعدات الإزالة.

وأوضح أن الحملة نجحت في إزالة 188 حالة إشغال وتعدي منها 145 حالة رفع إشغال بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى 20 حالة تعدي، علاوة على 17 حالة رفع مضبوطات إشغالات، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق لمحال عامة.