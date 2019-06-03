محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام وفد الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة شبين القناطر وشبرا الخيمة وعلى رأسهم نيافة الانبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها والقس أرميا وكيل مطرانية شبرا الخيمة ووفد من بيت العائلة المصرية.
وقدم الوفد التهنئة بعيد الفطر المبارك، بينما رحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميزه عن غيره من الشعوب.
موضحا أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك، مشيراً إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية.
وأضح وفد الكنيسة أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين.
وجاءت التهنئة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وممثلي عن مديرية الاوقاف والأزهر الشريف.
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