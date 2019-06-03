"الزراعة" تبحث تكثيف التعاون مع الجانب الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبلت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد الاجتماع عمق ومتانة العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجال الزراعي.

وشدد الأطراف على أهمية التعاون في زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأمريكي خاصة الموالح والمانجو والعنب، خاصة لما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وقبول لدى المستهلك الأجنبي مما أتاح لها المنافسة داخل الأسواق الأوروبية والصينية والخليجية.

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وناقش الجانبان، الإجراءات الفنية التي تتعلق بمنظومة اعتماد المراكز الإسلامية المنوط بها استصدار شهادات الذبح الحلال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد الجانب المصري ضرورة اتباع شروط ومواصفات الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية.

وقدم توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، الشكر لوزير الزراعة لإتاحة الفرصة لعقد هذ اللقاء لبحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي.

حضر اللقاء كل من على عبدي، المستشار الزراعي الأمريكي بالقاهرة، وبريت تات، الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس فادي وجدي سيجفروا، مسئول ملف التعاون للولايات المتحدة الأمريكية.