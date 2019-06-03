"الزراعة" تبدأ حصاد البنجر بمشروع غرب غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بداية حصاد أول زراعة لمحصول البنجر بمشروع غرب غرب المنيا، بداية بحصاد وتوريد حوالي 1000 طن بنجر إلى مصانع السكر في محافظتي المنيا والفيوم.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنجر في المشروع حوالي 650 فدانًا على عشرة آبار وهي عبارة عن مزرعة استرشادية الهدف منها تجربة زراعة البنجر في غرب المنيا وفي ظل ظروف مناخية وبيئية مختلفة لتكون نموذجًا يحتذى للمستثمرين في هذه المنطقة التي تعتبر نواة مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأكدت الوزارة، أن محصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا مبشر بالخير ومتوسط إنتاجية الفدان حوالي 20 طنًا ونسبة السكر في البنجر تتجاوز 21% وهي نسبة أعلى من المتوقع.

شهد الحصاد كل من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على المشروع.