مركز الفلك الدولي: هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

أكــد مدير مركز الفلك الدولي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.

وشدد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

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وأضاف أن "القمر سيغيب، الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء