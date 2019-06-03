مصر... مائدة إفطار العاصمة الإدارية في "غينيس" باعتبارها الأطول فى العالم

قررت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة، فى موسوعتها للأرقام القياسية، وذلك كأطول أطول مائدة في العالم، متفوقة على المائدة التى كانت مسجلة سابقا باسم إمارة عجمان فى الإمارات العربية المتحدة.

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وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة "غينيس" في مصر، أن تسجيل المائدة تم بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل، وتنفيذ كل القياسات والمسوحات، التى تؤكد تخطى المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 3189.83 مترا.

وأعرب "مقلد" عن سعادته لتسجيل مائدة الإفطار، والتى شهدت احتفالية كبرى شارك فيها أكثر من 7 آلاف مصري، تناولوا الإفطار فيها.