قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم "تم فضه بالكامل" من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير أن 13 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين في الأحداث التي جرت صباح الاثنين.
كما أعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم3 يونيو 2019، احتجاجا على فض الاعتصام.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، لسكاي نيوز عربية: "ما حدث اليوم أنهى مسار الحوار".
من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية "لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة"،
وتابع: "هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
ولفت الفريق شمس الدين كباشي إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم.. فض اعتصام القيادة بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.