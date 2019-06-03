صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على المكسيك، واصفًا إياها بـ"المعتدية" على بلاده، مهددا بفرض رسوم جمركية ستجبر الشركات الأمريكية على العودة من المكسيك.
وكتب ترامب في سلسلة تغريداتعبر حسابه في "تويتر"، "يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، تأخذ ولا
وحذر في تغريداته من أنه "في حال لم توقف المكسيك غزوها للولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين، فسأطبق الرسوم الجمركية وستعود تبعا لذلك الشركات والوظائف التي سمح لها بحماقة بالانتقال إلى جنوب الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصف المكسيك بـ"المعتدية" ويهددها بإجراء خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.