السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بموريتانيا

حقق مرشح وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضانبمشاركة وفود دول شملت إضافة إلى موريتانيا، المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي.
وسلم وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي الذي
من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا النجاح مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
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