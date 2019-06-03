روسيا تكشف حقيقة صفقة واشنطن وموسكو "للاعتراف بالأسد"

دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى التأني بخصوص الأنباء عن "صفقة دعت إليها واشنطن للاعتراف بالرئيس الأسد مقابل احتواء روسيا لإيران".
وردًّا على سؤال صحفي حول تعليقه على الأنباء بشأن شروط الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد قالبيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لا أريد أن أستجعل الآن، ولن أقوم بذلك. وأريد أن أدعو الجميع إلى التأني إزاء الأنباء المزيفة المختلفة التي تنتشر على الأرجح بنشاط في وسائل
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق من هذا اليوم عن مصادر دبلوماسية غربية أن إسرائيل والولايات المتحدة تنويان الاقتراح على روسيا، أثناء لقاء ثلاثي في القدس، الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، ورفع العقوبات عن السلطات السورية، إذا وافقت موسكو على ردع انتشار التأثير الإيراني في هذا البلد.
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