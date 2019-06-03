اختفاء طائرة للقوات الجوية الهندية على متنها 13 شخصاً

اختفت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 13 شخصاً، اليوم الإثنين، في الجبال النائية بشمال شرق الهند، مما دفع السلطات لبدء عمليات بحث.

وكانت الطائرة أنتونوف إن- 32 قد أقلعت من قاعدة جورهات الجوية في ولاية آسام في طريقها لمهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش.

وقالت مصادر رسمية لشبكة ان دي تي في إن الطائرة كانت تحمل طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص وخمسة ركاب.

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وكتب وزير الدفاع راجناث سينج في حسابه على "تويتر": "تحدثت مع نائب رئيس أركان القوات الجوية الهندية مارشال راكيش سينج بهاداوريا بشأن اختفاء الطائرة".

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وأضاف" قد أطلعني على الخطوات التي اتخذتها القوات للعثور على الطائرة المفقودة. وأنا أدعو من أجل سلامة جميع ركاب الطائرة".

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في ميشوكا خلال ساعة، ولكن القوات الأرضية فقدت الاتصال بها بعد 30 دقيقة من إقلاعها.

ومن المرجح أن تكون الطائرة قد اختفت فوق نطاق الهيمالايا، حيث الأراضي الجبلية والغابات الكثيفة.

ويشار إلى أن الاقلاع والهبوط بالقرب من ميشوكا عملية صعبة للغاية.