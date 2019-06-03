القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في المغرب

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، من إلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الإثنين، بكل من الراشدية وتنغير (جنوب شرقي المغرب)، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي، أن الأبحاث الأولية تؤكد أن أعضاء هذه الخلية، التي تتكون من ثلاثة إرهابيين، تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، انخرطوا في الدعاية والترويج للخطابات المتطرفة لـ"داعش"، علاوة على سعيهم لاستقطاب وتجنيد عناصر أخرى تحضيراً لمشروعهم الإرهابي.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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