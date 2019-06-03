مصر تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس والعودة لطاولة المفاوضات

أكدت مصر أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها.

وأعربت مصر، عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن مواساتها لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما شدّدت على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

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كما أكدت مصر دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.

يذكر أن المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أكد أن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدّد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.

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