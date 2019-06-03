أكدت مصر أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها.
وأعربت مصر، عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن مواساتها لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
كما شدّدت على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
كما أكدت مصر دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.
يذكر أن المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أكد أن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدّد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.
اقرأ أيضاً... المجلس العسكري السوداني: استهدفنا عناصر إجرامية وليس المحتجين واستئناف المحادثات قريباً
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس والعودة لطاولة المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.