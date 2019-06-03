أميركا تحض كوريا الشمالية على استئناف المحادثات

حثَّ القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، اليوم الإثنين، كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إجراء محادثات تتعلق بالسلاح النووي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عنه القول خلال زيارة لسول: "كالعادة، نأمل في أن ينخرط الكوريون الشماليون بصورة بناءة من خلال القنوات الدبلوماسية للتعامل مع مخاوفنا".

وشدّد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعقوبات، التي فرضتها على كوريا الشمالية، حتى تلتزم هي بكافة "الأنظمة الدولية".

وقال شاناهان إن الحل المقبول الوحيد هو تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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وأوضح السياسي الأميركي لنظيريه الياباني والكوري الجنوبي، في اجتماع أمس، في سنغافورة أن الولايات المتحدة لا تريد الانحراف عن أهدافها بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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وكان ستيفن بيجن، المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، قد قال السبت الماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيواصل السعي لإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيما تتطلع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات عقب قمة باءت بالفشل في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يقود ترامب بزيارة لكوريا الجنوبية، خلال ثلاثة أسابيع. وكان بحث الأسبوع الماضي الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.