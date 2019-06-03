رئيس الوداد يكشف مستجدات “خطيرة” بموقعة رادس

معطيات جديدة تلك التي كشف عنها سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، بخصوص نهائي مسابقة إياب دوري أبطال إفريقيا، والتي رجحت كفة الترجي الرياضي التونسي على حساب الوداد، في واحدة من “المهازل” الكروية بالقارة السمراء.

الناصيري الذي تمت استضافته في برنامج “الماتش” على قناة “مي دي 1″، أكد بأنه متشبث بحق الوداد الذي تم هضمه في مباراة الترجي، حينما تم تتويج ممثل الكرة التونسية أمام ذهول الجميع، في وقت كانت فيه المجموعة تنتظر استئناف اللقاء والاستعانة بتقنية “var”.

وشدد الناصيري بأنه تمت مساومته خلال نزوله إلى أرضية الملعب رفقة رئيس “الكاف”، ورئيس الترجي، وأيضاً رئيس الاتحاد التونسي، إذ طلب منه مجموعة من المسؤولين عدم الاحتجاج على عطب ” var “، لتمكين الفريق السنة المقبلة من اللقب القاري.

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هذا وسبق لسعيد الناصيري، تقديم روايته، أول أمس السبت، بخصوص جميع تفاصيل “المهزلة” التي عرفها نهائي عصبة الأبطال الإفريقية،مؤكدا على أن النادي سيسلك كل الطرق والسبل من اجل “استرجاع حقه”.

وقال الناصيري، في الندوة الصحفية التي حضرها بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الفريق الأحمر، ” لم ينسحب من المباراة، وإنما طالب فقط بحقه في مشاهدة لقطة المباراة واستعمال تقنية الفيديو، وهو الأمر الذي لم يستجب له الحكم”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن ” قرار إنهاء المباراة، لم يتخده الحكم، كما هو معمول به في عالم المستديرة، بل إنه جاء من الاتحاد الإفريقي”.

فيديو، مقتطفات من البرنامج: