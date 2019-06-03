30 فلكياً: رؤية هلال شوال اليوم غير ممكنة.. والعيد يوم الأربعاء

أعلن مركز الفلك الدولي، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال أصدرت بياناً موحدا يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وأوضح البيان أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 06 ماي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ اليوم الاثنين.

وحسب المصدر، سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب اليوم الإثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وأوضح المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.