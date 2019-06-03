أمينوكس: لا أملك صوتا قويا 

اعترف الفنان المغربي، أمين التامري، الملقب بأمينوكس”، أخيرا، أنه لا يمتلك صوتا قويا، وأنه يعتبر نفسه مؤديا، وليس مطربا.

وقال أمينوكس أثناء استضافته في برنامج “فاص افاص” على قناة “شدى”، إنه لا يمتلك صوتا قويا، موافقا الذين يقولون ذلك على صوته، ومضيفا أنا مغني راب أصلا، ولكن الله منحني القليل من الحنية في صوتي، فاستلغيتها في ستايل جديد.

أمينوكس، الذي يصنف ضمن خانة، مغنيي “r. n. b” ، استطاع بفضل ذكائه الفني، كسب شهرة كبيرة على صعيد المغرب، حتى لو أنه لا يملك صوتا قويا.

ولم ينس أمينوكس عشقه للراب، إذ أنجز، أخيرا، أغنية مع مغني الراب حليوة، ووقعا عقدا مع شركة “سوني ميوزك”.