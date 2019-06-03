عبد الباسط الوراش.. مقرئ مغربي في نهائي جائزة “كتارا” لتلاوة القرآن الكريم

تأهل المقرئ المغربي عبد الباسط وراش، إلى جانب أربعة مقرئين، إلى المرحلة النهائية من جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في دورتها الثالثة، التي تنظمها بمناسبة الشهر الفضيل المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) (حكومية تعنى بالشأن الثقافي) وترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وأوضحت مؤسسة (كتارا)، أمس الأحد في بيان لها، أن المرحلة النهائية للجائزة، التي انتظمت تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم”، تأهل لها خمسة متسابقين من المغرب وموريتانيا والجزائر وسوريا والفلبين، بعد تصفيات شارك فيها 25 متسابقا في المرحلة نصف النهائية، حيث جرى التنافس منذ بداية شهر رمضان المبارك بين 100 متأهل، اختيروا من بين 1700 مشارك من مختلف الأقطار العربية وغير العربية.

وأضافت أن لجنة التحكيم نوهت بمستوى المشاركين من حيث الأداء والصوت وت مك نهم من قواعد التجويد، واعتبرت أن الخمسة المتأهلين صفوة 100 مشارك، مشيرة الى أن ما أهلهم لهذه المراكز المتقدمة المتوجة بإحدى جوائز كتارا لتلاوة القرآن الكريم، “ض ب ط هم لأحكام القراءة وقواعدها، وجمال الصوت وقوته، والقدرة على توظيف الطبقات والمقامات الصوتية بما يتناسب مع مضامين وسياق الآيات الكريمة”.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لجائزة “كتارا” لتلاوة القرآن مليونا ونصف المليون ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 400 ألف ريال، والثالث ينال 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الرابع على 200 ألف ريال، أما صاحب المركز الخامس فيحصل على 100 ألف ريال.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) أطلقت جائزة كتارا لتلاوة القرآن لتشجيع واكتشاف المواهب المتميزة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل، وتقديم المتميزين منهم وفق قواعد علم التجويد والمقامات.