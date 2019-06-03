السياسة ترخي بضلالها على الفن.. توقيف بث مسلسل في الإمارات لأن بطلته إلتحقت بالجزيرة القطرية

أعلنت قناتين إماراتيتين، عن توقيف بث مسلسل “صبر العذوب”، لأنه بطلته الممثلة والإعلامية علا فارس انضمت لشبكة قنوات الجزيرة مؤخرا.

وانضمت علا فارس إلى قناة “الجزيرة” لتقديم نشرة الأخبار إضافة إلى أنها ستقدم برنامج جديد على قناة ” بي إن دراما” بعنوان :مع أو ضد”.

ودفع قرار علا فارس بقناتي “الظفرة” و”بينونة” الإماراتيتين، إلى إيقاف مسلسلها، مبررين ذلك بأن بطلته انضمت لـ” قناة “الجزيرة” موجهين للقناة القطرية تهمة” نشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي”.

هذا، و إشتهرت علا فارس بتقديمها برامج على قناة mbc ، قبل الالتحاق بالجزيرة ما جعل السعودين يصفونها أنها ناكرة الخير.