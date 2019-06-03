عاجل.. المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تحضر لعمل دموي -التفاصيل

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بكل من الراشدية وتنغير كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وأفاد بلاغ المكتب، أن الأبحاث الأولية تؤكد أن أعضاء هذه الخلية التي تتكون من ثلاثة متشددين انخرطوا في الدعاية والترويج للخطابات المتطرفة ل”داعش”، علاوة على سعيهم لاستقطاب وتجنيد عناصر أخرى تحضيرا لمشروعهم الإرهابي.