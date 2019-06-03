برشلونة يضع طعما لاستعادة البرازيلي نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة يسعى لاستعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان من أجل الاستفادة من خدماته في الخط الهجومي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يستعد لإجراء محادثات بشأن عودة نيمار إلى الكامب نو، وسط تكهنات باقتراب رحيل البرازيلي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسي.

وأضافت أن النادي الكاتالوني يخطط لإجراء إصلاح شامل بعد فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن البارسا قد يغري سان جيرمان بـ3 لاعبين مقابل التعاقد مع نيمار.

وأوضحت أن فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، هم النجوم الثلاثة، الذين سيستخدمهم برشلونة كطُعم من أجل استعادة الجناح البرازيلي.

وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب كوتينيو من الرحيل عن برشلونة بعد موسم صعب، تلقى فيه العديد من الانتقادات، وصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، أما راكيتيتش، فمن المتوقع رحيله في الصيف خاصة بعد وصول الهولندي فرينكي دي يونغ، من أياكس أمستردام، فيما سيكون أمام ديمبلي فرصة العودة للعب تحت قيادة مدربه السابق توخيل، وفي وطنه فرنسا.