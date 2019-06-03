بالفيديو: وصول 9 من جثامين جامعي الكمأ إلى الطب العدلي في كربلاء

وبحسب مسؤولين، فإن الجريمة البشعة التي ارتكبها داعش بحق جامعي الكمأ تأتي محاولة منه لخلط الأوراق وزرع الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي، لافتين الى ان الاهالي باتوا على معرفة بمخططات الارهاب ونواياه.
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