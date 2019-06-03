قوة امنية تحبط محاولة لاختطاف طفلة في كركوك

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شرطة النجدة والدوريات في كركوك احبطت، ظهر اليوم، محاولة لاختطاف طفلة في منطقة تسعين بالمحافظة من قبل شخصين مجهولي الهوية".
وأضاف المصدر الامني، أن "القوة تمكنت من تحرير المخطوفة وتسليمها الى شعبة مكافحة الخطف لاجراء التحقيق الاصولي".
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