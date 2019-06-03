وأضاف عبدالمهدي "إننا على ثقة بأن تسنمكم هذا المنصب سيحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا".
وتابع انه "نغتنم هذه المناسبة لتهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بموفر الصحة والعافية ولكل أبناء شعبنا العراقي بالرفاه والازدهار... كل عام وأنتم بخير".
وجاءت هذه البرقية، بعد إجراء رئيس الوزراء العراقي، اتصالاً هاتفياً، مع نيجيرفان البارزاني، الثلاثاء الماضي، هنئه فيها بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان.
وانتخب برلمان كردستان، في الـ28 من أيار الفائت، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي مهنئا بارزاني: تسلمكم رئاسة الإقليم سينعكس إيجاباً على وضع البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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