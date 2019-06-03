حشرة قاتلة تهدد مصر وتحذيرات من خطورتها

وأوضح الخبير المصري أن هذه الحشرة انتقلت عبر الطائرات والسفن لإفريقيا ودخلت مصر من الجنوب عبر السودان، حيث تضع الأنثى حوالى 2000 بويضة، ودورة حياتها تستمر حوالى 30 يوما تقريبا.
وأشار إلى أن خطورة هذه الحشرة ويرقاتها تكمن في أنها تتغذى على النباتات في الحقول المفتوحة وفي مزارع الذرة التي تنتشر بشكل كبير في إفريقيا وجنوب مصر، وتسبب إصابات وخسائر فادحة في المحصول.
ونوه الدكتور هشام فريد بأنه يمكن التغلب على هذه الحشرة بإعلان حالة الطوارئ من أجل التوعية والتعريف بخطورتها عن طريق الإرشاد الزراعي، وكيفية اكتشافها مبكرا ورصدها، مؤكدا أن استخدام المبيدات الكيميائية لن يكون له الحسم في المقاومة.
وتابع: "يجب أيضا استخدام المكافحة الحيوية مثل استخدام المبيدات الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية، ورش زيت النيم المستخرج من أوراق شجر النيم لمكافحة البويضات وتنقية النباتات من اليرقات باليد بقدر الإمكان".
وأكد الخبير الزراعي المصري، أنه تكمن خطورة هذه الحشرة في أنه إذا لم يتم مقاومتها والسيطرة عليها، فيمكنها الانتشار بشكل سريع وتنتقل من مكان لمكان وعبر مئات الكيلومترات وتهدد المحاصيل الاستراتيجية، مما يضر بالناتج الزراعي الاستراتيجي في مصر.
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