كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .
عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .
عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيل .
عدد الايتام التي افرزتها الغزوة كما يلي :
الايتام من الاب 1759.
الايتام من الام 407.
الايتام من الوالدين 359.
الاطفال الذين والداهم بيد داعش 220.
المجموع الكلي للايتام 2745.
عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .
عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزار.
عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000).
عدد المختطفين 6417 منهم :
الاناث 3548.
الذكور 2869.
أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :
المجموع : 3476 منهم.
النساء :1184.
الرجال : 337.
الأطفال الإناث :1020.
الأطفال الذكور :935.
عدد الباقين :2941.
الاناث :1344.
الذكور :1597.
كانت هذه تفاصيل خبر احصائية جديدة لابادة الايزيديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.