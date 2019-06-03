احصائية جديدة لابادة الايزيديين

وقال المكتب في بيان له ، ان "احصائياتنا كنتائج لجرائم بشعة اقترفتها عصابات تنظيم داعش بحق الايزيديين، منذ الثالث من اب 2014، ولغاية اليوم الموافق الثالث من حزيران الحالي وهي معتمدة لدى الأمم المتحدة".كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .

عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .

عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيل .

عدد الايتام التي افرزتها الغزوة كما يلي :

الايتام من الاب 1759.

الايتام من الام 407.

الايتام من الوالدين 359.

الاطفال الذين والداهم بيد داعش 220.

المجموع الكلي للايتام 2745.

عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .



عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزار.

عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000).

عدد المختطفين 6417 منهم :

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الاناث 3548.

الذكور 2869.

أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :

المجموع : 3476 منهم.

النساء :1184.

الرجال : 337.

الأطفال الإناث :1020.

الأطفال الذكور :935.

عدد الباقين :2941.

الاناث :1344.

الذكور :1597.

